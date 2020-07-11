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العراق: تسجيل 95 حالة وفاة و2734 حالة إصابة جديدة بكورونا

04:51 م السبت 11 يوليه 2020
العراق: تسجيل 95 حالة وفاة و2734 حالة إصابة جديدة بكورونا

وزارة الصحة العراقية

بغداد- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم السبت، تسجيل 2734 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 75194 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 95 حالة وفاة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 3055 حالة بعد تسجيل 95 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 43079 حالة بعد تسجيل 1699 حالة شفاء اليوم أيضا.

وزارة الصحة العراقية العراق فيروس كورونا

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العراق: تسجيل 95 حالة وفاة و2734 حالة إصابة جديدة بكورونا

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