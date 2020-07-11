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كتلة برلمانية تونسية تدعو إلى عدم الزج بالمؤسستين الأمنية والعسكرية في الصراعات السياسية

03:15 م السبت 11 يوليه 2020
كتلة برلمانية تونسية تدعو إلى عدم الزج بالمؤسستين الأمنية والعسكرية في الصراعات السياسية

البرلمان التونسي

تونس- (أ ش أ):

طالبت الكتلة الوطنيّة بمجلس "نواب الشعب" التونسي باحترام دور المؤسسة الأمنية ومعاضدة جهودها ودعم حيادها واستقلاليتها.. داعية إلى عدم الزج بالمؤسستين الأمنية والعسكرية في الصراعات السياسية.

ونددت الكتلة - في بيان أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم السبت - "بما أتاه رئيس كتلة ائتلاف الكرامة تجاه أعوان الأمن الرئاسي في مجلس نواب الشعب معبّرة عن مساندتها للمؤسسة الأمنية بما في ذلك الأمن الرئاسي".

ونوّهت الكتلة الوطنيّة بالدور التاريخي للمؤسسة العسكرية وتضحياتها المتعددة في مواجهة الجماعات الإرهابية واستماتتها في الدفاع عن الوطن.

وأكّدت مساندتها الكاملة لهذه المؤسّسة، داعية جميع الأطراف لتوفير أفضل مناخ كي تتمكن من أداء مهامها ومواجهة المحاولات المتكررة للجماعات الإرهابية لاختراق المجال الترابي التونسي مطالبة في الآن نفسه المواطنين والمنظمات المدنية بحماية مكتسبات الدولة والتصدي لأعداء الوطن.

كما أكدت على الحق في الاحتجاج والتعبير السلمي للمطالبة بالشغل والتنمية داعية الحكومة إلى التعاطي الإيجابي مع مطالب المحتجين على قاعدة برنامج تنموي يقطع مع الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

يشار إلى أنّ بهو مجلس نواب الشعب التونسي كان قد شهد أمس الجمعة حالة من الفوضى بسبب تطاول رئيس كتلة ائتلاف الكرامة وإصراره على إدخال شخص إلى البرلمان بعد أن منعه الأمن الرئاسي من الدخول باعتباره مصنّفا ضمن قائمة إجراء المنع من السفر.

هذا المحتوى من

Asha
البرلمان التونسي الصراعات السياسية الجماعات الإرهابية

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