مع انطلاق عملية لضبط الحدود مع إيران.. الكاظمي: ولّى زمن السرقات

وكالات:

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أنه لن يسمح بسرقة المال العام في المنافذ الحدودية، وذلك مع انطلاق العملية العسكرية لضبط الحدود الإيرانية العراقية والسيطرة على منفذين،

وأضاف من منفذ مندلي الحدودي، السبت، إن "مرحلة إعادة النظام والقانون بدأت ولن نسمح بسرقة المال العام في المنافذ"، حسبما نقلت قناة "العربية".

كما أكد أن "الحرم الجمركي بات تحت حماية قوات عسكرية"، مشيرا إلى أن "زيارته للمنفذ رسالة واضحة لكل الفاسدين بأنه لم يعد لديكم موطئ قدم في المنافذ الحدودية أجمع وعلى جميع الدوائر العمل على محاربة الفساد لأنه مطلب جماهيري".

كان الكاظمي وعد في خطاب تسلمه الحكومة بمكافحة الفساد والهدر في مرافق الدولة.

وخلال الأسابيع الماضية واجه حملة شرسة من قبل عدد من الفصائل الموالية لإيران، على خلفية تنفيذ جهاز مكافحة الإرهاب مداهمة جنوب بغداد أدت إلى اعتقال عدد من عناصر كتائب حزب الله على خلفية هجمات الصواريخ التي طالت بفترات متفاوتة مناطق فيها قواعد عسكرية أميركية أو منشآت أمريكية.