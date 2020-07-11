مسؤول أمريكي يؤكد استعداد بلاده لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية

سول- (د ب أ):

أكد نائب وزير الخارجية الأمريكية والممثل الخاص لشؤون كوريا الشمالية، ستيفان بيجون على استعداد الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية.

جاء تصريح بيجون أثناء لقائه مع مسؤولين يابانيين في طوكيو، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا أمس الجمعة، يتعلق بأنشطة بيجون خلال زيارته التي تستمر يومين لليابان.

وكان قد قام بزيارة لكوريا الجنوبية استمرت ثلاثة أيام في وقت سابق من هذا الأسبوع قبل توجهه إلى اليابان.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بيجون التقى بوزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي ووزير الدفاع تارو كونو ونائب وزير الخارجية، تاكيو أكيبا.

وخلال تلك الاجتماعات، أكد بيجون"استعداد أمريكا المتواصل لإجراء حوار مع كوريا الشمالية".

وطبقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية حول زيارة بيجون لكوريا الجنوبية، فقد أعرب بيجون عن موقف مماثل في سول أيضا فيما يتعلق بالحوار مع بيونج يانج وأيضا نقل الدعم الأمريكي للتعاون بين الكوريتين.

وفي طوكيو، التقى المبعوث الأمريكي مع شيجيرو كيتامورا، رئيس جهاز الاستخبارات في اليابان وناقش قضايا تتعلق بكوريا الشمالية .