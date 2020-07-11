أكثر الكلمات إنتشاراً

محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

عُمان تسجل 4 وفيات و1083 إصابة جددية بفيروس كورونا

11:54 ص السبت 11 يوليه 2020
عُمان تسجل 4 وفيات و1083 إصابة جددية بفيروس كورونا

وزارة الصحة العمانية

مسقط- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، السبت، تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 248 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم إنه تم تسجيل 1083 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 54 ألفا و697 حالة.

وأضافت أن الإصابات تشمل 786 حالة لعمانيين، و297 لغير عمانيين، مشيرة إلى أن 1030 مصابا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 35 ألفا و255 شخصا.

وزارة الصحة العمانية فيروس كورونا اصابات كورونا

الخبر التالى:

السعودية تعفي "بعض الأجانب" من الرسوم والغرامات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 80235

    عدد المصابين

  • 23274

    عدد المتعافين

  • 3702

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12192761

    عدد المصابين

  • 7090230

    عدد المتعافين

  • 552534

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إجراءات مختلفة هذا العام.. نائب وزير التعليم يحدد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة