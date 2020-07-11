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الصين: وقف واردات الجمبري من 3 شركات إكوادورية بعد ظهور كورونا بالعينات

10:44 ص السبت 11 يوليه 2020
الصين: وقف واردات الجمبري من 3 شركات إكوادورية بعد ظهور كورونا بالعينات

وقف واردات الجمبري من 3 شركات إكوادورية بعد ظهور ك

بكين- (أ ش أ):
قررت مصلحة الجمارك العامة الصينية وقف الواردات من ثلاثة منتجين للجمبري الإكوادوري بعد أن أظهر فحص العينات وجود تلوث بفيروس كورونا الجديد في الشحنات الواردة منها أوائل الشهر الجاري.

وقال رئيس مكتب سلامة استيراد وتصدير الأغذية بمصلحة الدولة الصينة العامة للجمارك (بي كه شين) - في تصريح اليوم السبت - إن عينة واحدة تم جمعها من الجدار الداخلي لحاوية لنقل الجمبري الأبيض المجمد من شركة (Industrial Pesquera Santa Priscila S.A)، وعينات من التغليف الخارجي للمنتجات من كل من (Empacreci SA و Empacadora Del Pacifico Sociedad Anonima Edpacif S.A ) كانت إيجابية لفيروس كورونا الجديد في 3 يوليو الجاري.

وأضاف شين أنه تم إصدار قرار بإعادة الجمبري المجمد الذي أنتجته الشركات الثلاث بعد 12 مارس أو إعدامها.
وأجرت الجمارك الصينية اختبارات على 227934 عينة تتعلق بأغذية السلسلة الباردة المستوردة حتى التاسع من يوليو الجاري، وذلك في إطار جهود منع انتقال فيروس كورونا من خلال الأطعمة المستوردة المجمدة.

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