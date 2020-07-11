الصين: لا إصابات بكورونا وتسجيل حالتي إصابة وافدتين من الخارج

بكين- (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد خلال الساعات الـ 24 الماضية، مع عدم تسجيل أي إصابات بعدوى محلية في بكين لليوم الخامس على التوالي، فيما تلقت تقارير عن حالتين جديدتين وافدتين من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83587 شخصا وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن حالتي الإصابة الوافدتين من الخارج تم تسجيلهما في كل من مقاطعتي لياونينغ وقوانغدونغ، فيما وصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 1964 حالة غادر منها 1893 شخصا المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 14 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 78623 شخصا، مشيرة إلى أن 3580 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 533 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 111 حالة منها 82 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 1403 حالات إصابة مؤكدة، بما في ذلك 7 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت مقاطعة تايوان عن 451 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 1187 مريضا في هونج كونج، و45 مريضا في ماكاو، و438 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.