ألمانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى ١٩٨٥٥٦ حالة
برلين- (أ ش أ):
أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى ١٩٨٥٥٦ حالة، وذلك عقب تسجيل ٣٧٨ حالة إصابة جديدة.
ونقلت قناة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم السبت، عن المعهد قوله ان حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ٩٠٦٠، وذلك عقب تسجيل ست حالات وفاة جديدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
80235
عدد المصابين
-
23274
عدد المتعافين
-
3702
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
12192761
عدد المصابين
-
7090230
عدد المتعافين
-
552534
عدد الوفيات
إعلان