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ألمانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى ١٩٨٥٥٦ حالة

08:18 ص السبت 11 يوليه 2020
ألمانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى ١٩٨٥٥٦ حالة

أرشيفية

برلين- (أ ش أ):
أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى ١٩٨٥٥٦ حالة، وذلك عقب تسجيل ٣٧٨ حالة إصابة جديدة.

ونقلت قناة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم السبت، عن المعهد قوله ان حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ٩٠٦٠، وذلك عقب تسجيل ست حالات وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.​

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