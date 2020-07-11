كولومبيا تشدد إجراءات الحجر بعد زيادة حالات الإصابة بكورونا

بوجوتا- (د ب أ):

أعلنت العاصمة الكولومبية بوجوتا، تشديد قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث تهدد الزيادة السريعة في حالة الإصابة بانهيار النظام الصحي هناك، حسبما أعلنت عمدة المدينة كلوديا لوبيز يوم الجمعة.

وتخضع كل مناطق كولومبيا لإغلاق شامل حتى الأول من أغسطس.

وقالت لوبيز، إن بوجوتا ستشدد الحجر الصحي في مناطق بها أكبر عدد من حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، حيث ستتوقف جميع الأنشطة عدا الاقتصادية الضرورية منها.

وسجلت المدينة البالغ عدد سكانها 8 ملايين شخص أكثر من 42 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 950 حالة وفاة، في حين أن 85 بالمئة من الأسرة بوحدات العناية المركزة لمرضى كوفيد-19 مشغولة بالفعل.

وقالت لوبيز إنها تتوقع أن تصل ذروة الجائحة في الفترة بين منتصف ونهاية أغسطس.

وسيجري وضع معظم أحياء بوجوتا العشرين تحت حجر صحي لمدة أسبوعين بين 13 يوليو و 23 أغسطس.

وسيسمح لشخص واحد في المنزل فقط بالذهاب للتسوق لشراء السلع الأساسية. وسيحظر بيع المشروبات الكحولية وسيتعين على السكان البقاء في منازلهم خلال الليل.

وتعهدت لوبيز بتقديم مزيد من المساعدات الاقتصادية للعائلات المحتاجة.

وأكدت وزارة الصحة يوم الجمعة ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 140776 إصابة و4925 حالة وفاة بفيروس كورونا، بعد تسجيل 6803 إصابة جديدة و211 وفاة خلال 24 ساعة.

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