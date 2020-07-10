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ألمانيا تستدعي السفير الصيني على خلفية "قانون هونج كونج"

10:57 م الجمعة 10 يوليه 2020
ألمانيا تستدعي السفير الصيني على خلفية "قانون هونج كونج"

الشرطة الألمانية

برلين - (د ب أ):

استدعت الحكومة الألمانية اليوم الجمعة، وو كين، السفير الصيني في ألمانيا للحضور إلى وزارة الخارجية الألمانية على خلفية قانون أصدرته الصين مؤخرًا يتعلق بحفظ الأمن في هونج كونج.

وقالت الخارجية الألمانية إن وزير الدولة بها ميجيل بيرجر أوضح خلال اللقاء موقف الحكومة الألمانية، التي أعربت مرارًا عن التضامن مع الشركاء الأوروبيين فى قلقهم الجدي من أن يؤدي القانون إلى إلغاء الاستقلالية الواسعة التي تتمتع بها هونج كونج ويمكن بالتالي أن يؤثر أيضًا على استقلالية العدالة ووضع دولة القانون بها.

وكانت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" نشرت أولا تقريرًا عن استدعاء الوزير الصيني إلى مقر الخارجية الألمانية.

الحكومة الألمانية قانون هونج كونج الصين المانيا

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