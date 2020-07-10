الاتحاد الأوروبي يركز على الآفاق الأوروبية لشعوب البلقان

بروكسل - أ ش أ

أكد قادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي، مجددا، التزامهم بالعمل لدعم عملية المصالحة في البوسنة والهرسك ودول غرب البلقان.

جاء هذا الموقف، في بيان مشترك صدر عن كل من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لمذبحة سربرينيتشا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية اليوم الجمعة.

ووصف القادة الأوروبيون هذه المذبحة بأنها "الفصل الأحلك في التاريخ الأوروبي الحديث"، وأنها "تذكير مؤلم بفشل أوروبا بالوفاء بوعودها عدم السماح بحدوث مثل هذه المأساة مرة أخرى على أراضيها".

وأعرب قادة مؤسسات الاتحاد عن تعاطفهم مع أقارب الضحايا والمفقودين.

ويرى الأوروبيون في مذبحة سربرينتشا- التي راح ضحيتها آلاف من الفتية والرجال المسلمين في البوسنة على يد قوات صربية خلال حروب البلقان في تسعينيات القرن الماضي- إشارة قوية تذكرهم بضرورة العمل بحزم لنصرة القيم العالمية والكرامة الإنسانية.

كما طالب قادة المؤسسات بتسريع وتوسيع أطر عمليات المصالحة في المنطقة، وقالوا "نحن ملتزمون بتقديم الدعم للتغلب على آثار الماضي في غرب البلقان إذ أن مستقبلها سيكون في الاتحاد في أقرب وقت".