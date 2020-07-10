أكثر الكلمات إنتشاراً

محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

أمريكا: ارتفاع عدد مصابي كورونا لأكثر من 300 ألف شخص في كاليفورنيا

09:38 م الجمعة 10 يوليه 2020
أمريكا: ارتفاع عدد مصابي كورونا لأكثر من 300 ألف شخص في كاليفورنيا

فيروس كورونا

واشنطن - أ ش أ
أعلن مسؤولو الصحة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى أكثر 300 ألف شخص.
وأوضح المسؤولون في الولاية الأمريكية، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 7 آلاف و798 حالة جديدة اليوم.
وقالت الشبكة إن 40% من عدد حالات الإصابة في الولاية، الذي يبلغ 304 آلاف و297 حالة، تشهدها مقاطعة لوس أنجلوس وحدها.
ويبلغ عدد حالات الوفاة الإجمالية الناجمة عن الإصابة بالفيروس داخل ولاية كاليفورنيا 6 آلاف و851 حالة على الأقل.
يُشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد داخل الولايات المتحدة الأمريكية يتخطى 3 ملايين شخص.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا واشنطن أمريكا كاليفورنيا

الخبر التالى:

الاتحاد الأوروبي يركز على الآفاق الأوروبية لشعوب البلقان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 80235

    عدد المصابين

  • 23274

    عدد المتعافين

  • 3702

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12192761

    عدد المصابين

  • 7090230

    عدد المتعافين

  • 552534

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع الوفيات مجددًا.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الجمعة