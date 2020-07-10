أمريكا: ارتفاع عدد مصابي كورونا لأكثر من 300 ألف شخص في كاليفورنيا
واشنطن - أ ش أ
أعلن مسؤولو الصحة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى أكثر 300 ألف شخص.
وأوضح المسؤولون في الولاية الأمريكية، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 7 آلاف و798 حالة جديدة اليوم.
وقالت الشبكة إن 40% من عدد حالات الإصابة في الولاية، الذي يبلغ 304 آلاف و297 حالة، تشهدها مقاطعة لوس أنجلوس وحدها.
ويبلغ عدد حالات الوفاة الإجمالية الناجمة عن الإصابة بالفيروس داخل ولاية كاليفورنيا 6 آلاف و851 حالة على الأقل.
يُشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد داخل الولايات المتحدة الأمريكية يتخطى 3 ملايين شخص.
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