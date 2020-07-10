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تراجع وفيات كورونا في المملكة المتحدة لليوم الثالث على التوالي

09:36 م الجمعة 10 يوليه 2020
تراجع وفيات كورونا في المملكة المتحدة لليوم الثالث على التوالي

فيروس كورونا

لندن - (د ب أ):

تراجعت حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) اليوم الجمعة، في المملكة المتحدة وذلك لليوم الثالث على التوالي لتصل إلى 48 حالة ، وفقا لوزارة الصحة في لندن.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إن حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس المميت تراجعت أيضا لتصل إلى 512 حالة، مقارنة بـ 642 حالة خلال الساعات الـ 24 السابقة.

ورجحت البيانات التي نشرتها الحكومة البريطانية أمس الخميس، تراجعا في انتشار الفيروس الفتاك، فيما وصفت هذه البيانات بأنها التحديث الأول منذ إعادة فتح الحانات والمطاعم والفنادق في انجلترا يوم السبت الماضي.

فيروس كورونا المملكة المتحدة كوفيد -19

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