مباحثات إيطالية فرنسية حول الملف الليبي

طرابلس - أ ش أ

بحث وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، اليوم الجمعة، مع نظيرته الفرنسية فلورنس بارلي، تطورات الملف الليبي.

وأكد الوزيران - وفقا لما نقلته بوابة أفريقيا الإخبارية - التزامهما المشترك بشأن "مكافحة انتهاكات الحظر على تهريب الأسلحة إلى ليبيا"، كما شددا على الحاجة إلى "إعادة إطلاق عملية برلين" للسلام في ليبيا.

وجدد جويريني، تأكيده على عدم وجود حل عسكري للأزمة الليبية، لافتا إلى ضرورة "احتواء أي انحراف في استقطاب الأزمة".