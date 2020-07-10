انقطاع بث التلفزيون الرسمي في مالي بعد اقتحام مئات المتظاهرين لمقره
(وكالات):
نقلت وكالة "رويترز" عن شهود، اليوم الجمعة، إن بث التلفزيون الرسمي في مالي (أو.آر.تي.إم) انقطع بعد أن اقتحم مئات المحتجين الذين يطالبون باستقالة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا المبنى.
وتحولت المظاهرات في باماكو إلى حالة من الفوضى إثر محاولة محتجين السيطرة على مبان رئيسية وبينها مبنى البرلمان وهيئة البث الرسمية.
ودعا قادة المظاهرات أنصارهم لاقتحام مبان رئيسية والسيطرة عليها بما يشمل مكتب رئيس الوزراء ومقرات حيوية أخرى في بداية حملة عصيان مدني تهدف لإجبار كيتا على الاستقالة بسبب إخفاقه في تقديم حلول لمشكلات البلاد الأمنية والاقتصادية.
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