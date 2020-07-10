روسيا تبدأ رفع القيود عن الطيران الدولي الأربعاء المقبل

موسكو - أ ش أ

أعلنت تاتيانا جوليكوفا نائبة رئيس الوزراء الروسي، أن موعد عملية رفع القيود عن الطيران الدولي ستبدأ في الخامس عشر من شهر يوليو الجاري.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الجمعة، عن جوليكوفا تصريحها -في إحاطة إعلامية- "بالنسبة لإمكانية استئناف حركة الطيران، نقترح أن تكون في 15 يوليو 2020".

يذكر أنه على خلفية تفشي فيروس كورونا، أوقفت روسيا اعتباراً من 27 مارس الماضي، الرحلات الجوية المنتظمة والمستأجرة إلى الدول الأخرى، باستثناء رحلات التصدير بالإضافة إلى رحلات نقل الشحن والبريد والإسعاف والرحلات الإنسانية وشحن الطائرات الفارغة للصيانة ورحلات الترانزيت مع الهبوط للتزود بالوقود (أو مبادلة الطاقم) على أراضي روسيا الاتحادية والرحلات التي تُنفذ وفقًا لقرارات خاصة للحكومة الروسية.

كانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت فيروس كورونا المستجد، الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.