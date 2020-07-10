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وزيرة الدفاع اللبنانية: الجيش سيعمل دائما على بسط سلطة الدولة وسيادتها

06:28 م الجمعة 10 يوليه 2020
وزيرة الدفاع اللبنانية: الجيش سيعمل دائما على بسط سلطة الدولة وسيادتها

الجيش اللبناني- أرشيفية

بيروت - أ ش أ

أكدت نائبة رئيس الوزراء وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر، أن الجيش هو الضمانة والحامي للبنان وسيعمل دائما للحفاظ على أمن واستقرار البلاد وبسط سلطة الدولة وسيادتها على جميع أراضيها، والتصدي لكل من يحاول النيل من المؤسسة العسكرية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجرتها اليوم الجمعة، وزيرة الدفاع يرافقها قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، لقاعدة (حامات) الجوية العسكرية ومدرسة القوات الخاصة في الجيش.

وقالت وزيرة الدفاع: "قراراتنا واضحة وثابتة، فنحن اليوم إلى جانب قيادة الجيش التي نثق بها في مرحلة بناء الدولة التي تحتاجنا جميعا للعمل، وتقديم الجهود لحماية لبنان وحماية سلمه الأهلي".. مشددة على ضرورة تعزيز قدرات القوات المسلحة ودعمها في مختلف المجالات، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها لبنان حاليا.

وأعربت عن تقديرها للمؤسسة العسكرية وخاصة القوات الجوية ومدرسة القوات الخاصة، على جهودهم وتفانيهم وأدائهم الذي وصفته بـ "المشرف" في مواجهة مختلف التحديات التي يمر بها لبنان، مؤكدة متابعتها عملية التطوير والتحديث لجميع الاختصاصات في الجيش.

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الجيش اللبناني لبنان زينة عكر وزارة الدفاع اللبنانية

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