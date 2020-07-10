الصحة العالمية تتواصل مع كازخستان بسبب التهاب رئوي مميت مجهول

وكالات:

قالت منظمة الصحة العالمية إنها على اتصال بالسلطات في كازاخستان على خلفية تحذير السفارة الصينية من شكل مجهول لالتهاب رئوي مميت، وذلك وفقا لشبكة "روسيا اليوم"، مثلا عن ممثل الصحة العالمية.

وأعلن في وقت سابق أن السفارة الصينية في كازاخستان نشرت بيانا على موقعها في الإنترنت يحث المواطنين على توخي اليقظة بسبب انتشار التهاب رئوي غير معروف في كازاخستان، يتسبب في وفيات، مستواها أعلى بكثير من الوفيات بسبب عدوى الفيروس التاجي (كورونا).

ولفت ممثل الصحة العالمية إلى وجود "العديد من التفسيرات المحتملة لحدوث الالتهاب الرئوي المذكور، أحدها يتمثل في كوفيد - 19، الذي ينتشر كما تعلمون، في كازاخستان. وقد سجلت سلطات البلاد أكثر من 10 آلاف حالة مؤكدة مختبريا من عدوى الفيروس التاجي خلال الأسبوع الماضي".

وقال في السياق ذاته: "مع ازدياد عدد الحالات، فرضت البلاد (كازاخستان) مؤخرا عددا من تدابير التباعد الاجتماعي. نحن حاليا على اتصال مع السلطات الكازاخستانية لفهم تطور الوضع، وتقديم الدعم اللازم"

يذكر أن عدد الإصابات بعدوى الفيروس التاجي المستجد المسجلة في كازاخستان بلغت 54.75 ألف، تعافى منهم أكثر من 31.8 ألف شخص

وسُجلت في 6 يوليو بالبلاد، 264 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي، وفرضت السلطات منذ 5 يوليو عددا من قيود الحجر الصحي مدتها 14 يوما، ويمكن عقب هذه الفترة، تمديد أو تشديد الإجراءات.