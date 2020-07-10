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متظاهرون أمام سفارة أمريكا في بيروت:" لن نجوع، حتى لو صار الدولار بمئة ألف ليرة"

04:46 م الجمعة 10 يوليه 2020
متظاهرون أمام سفارة أمريكا في بيروت:" لن نجوع، حتى لو صار الدولار بمئة ألف ليرة"

احتجاجات لبنان

بيروت- ( د ب أ );

نظم عدد من المواطنين ينتمون إلى منظمات شبابية وحزبية اعتصاماً بعد ظهر اليوم الجمعة، أمام السفارة الأمريكية في منطقة عوكر في جبل لبنان، احتجاجاً على التدخلات الأمريكية في الشؤون اللبنانية.

وتجمع المواطنون الذين أتوا من مختلف المناطق اللبنانية، أمام السفارة الأمريكية، ورفعوا أعلام "حزب الله" و"التنظيم الشعبي الناصري" و" المرابطون" و"حركة الشعب" و"الحزب السوري القومي الاجتماعي" .

وأعرب المحتجون عن رفضهم للتدخلات الأمريكية بالشؤون اللبنانية، وقالوا :" لن نسمح لأحد بالتدخل بالشؤون الداخلية اللبنانية، حتى لو صار الدولار بمئة ألف ليرة، لن نجوع ".

وضربت القوى الأمنية طوقاً على المداخل المؤدية إلى مبنى السفارة الأمريكية للحيلولة دون وصول المعتصمين إليها.

وقام عدد من المحتجين برشق الحجارة باتجاه السفارة الأمريكية، فيما قامت القوى الأمنية باستخدام المياه والقنابل المسيلة للدموع لإبعاد المحتجين عن السور الحديدي الذي يفصلهم عن مبنى السفارة.

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