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140 قتيلا أو مفقودا بسبب الفيضانات في شتى أنحاء الصين

04:35 م الجمعة 10 يوليه 2020
140 قتيلا أو مفقودا بسبب الفيضانات في شتى أنحاء الصين

الفيضانات في الصين

بكين - أ ش أ

أعلنت وزارة إدارة الطوارئ الصينية، اليوم الجمعة، أن 140 شخصا قتلوا أو فقدوا إلى جانب تضرر نحو 30 مليون شخص بسبب الفيضانات في 27 منطقة بالصين.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أنه تم حتى نهاية يوم أمس إعادة توطين 1.7 مليون شخص، فيما انهار 22 ألف منزل بسبب الفيضانات العارمة الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي تشهدها الصين لاسيما المناطق الشرقية منها على مدار الأيام الماضية.

وأشار البيان إلى أن الفيضانات تسببت في خسائر اقتصادية مباشرة بلغت 61.7 مليار يوان (حوالي 8.8 مليار دولار).

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Asha
الفيضانات في الصين وزارة إدارة الطوارئ الصينية

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