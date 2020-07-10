520 حالة إصابة جديدة بكورونا في قطر

الدوحة- ( د ب أ ):

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم الجمعة عن تسجيل 520 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعافي 961 من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 98233 حالة ، وسجلت أربع حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية مارفع عدد الوفيات الى 146 حالة .

وقد سجلت الوزارة خلال الـ24 ساعة الأخيرة إدخال 7 حالات للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حاليا إلى 139 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تم فحصهم من فيروس ( كوفيد – 19 ) في قطر حوالي 404868 شخصا ، وعدد الحالات النشطة تحت العلاج 102630 حالة.

وبلغ عدد الأشخاص الذين تم فحصهم خلال 24 ساعة الماضية 4101 ، كما بلغ إجمالي عدد الحالات الحادة تحت العلاج حاليا بالمستشفى 699 حالة ، وعدد الحالات الحادة التي تم ادخالها المستشفى خلال 24 ساعة الماضية 64 حالة .