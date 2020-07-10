سفير مصر ببيروت يسلم رسالة من السيسي إلى نظيره اللبناني

بيروت - أ ش أ

سلّم سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره اللبناني ميشال عون، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والعربية.

ذكر ذلك سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة- وأكد أنه سلّم الرسالة صباح اليوم، ردا على الرسالة التي أرسلها إليه مؤخرا الرئيس اللبناني ميشال عون.