الطاعون الدبلي: ماذا تعرف عن المرض الذي وصف بـ "الموت الأسود"؟

بكين- (بي بي سي):

أعلنت السلطات الصينية منذ يومين عن حالة مرضية يشتبه إصابتها بمرض الطاعون الدَّبْلي، وتأهبت تحسبا للإبلاغ عن المزيد من الحالات في الأيام المقبلة.

ويعد الطاعون واحدا من أكثر الأمراض فتكا في تاريخ البشرية، بيد أنه يمكن علاجه الآن بالمضادات الحيوية.

ما هو الطاعون الدَّبْلي؟

يُعد الطاعون مرضا معديا قد يفضي إلى الوفاة، وتحدث الإصابة به بسبب بكتيريا تسمى "يرسينية" تعيش في بعض الحيوانات، لاسيما القوارض، والبراغيث. والطاعون الدَّبْلي هو النوع الأكثر شيوعا للمرض الذي يمكن أن يصيب الإنسان، وتأتي تسميته بهذا الاسم من الأعراض التي يسببها، مثل تورم مؤلم في العقد اللمفاوية أو "دّبْل" في الفخذ أو الإبط.

وشهدت الفترة بين عام 2010 إلى عام 2015 الإبلاغ عن 3248 حالة إصابة في شتى أرجاء العالم، فضلا عن تسجيل 584 حالة وفاة.

وأُطلق أيضا علي المرض، في الماضي، "الموت الأسود"، في إشارة إلى موت أجزاء في الجسم، مثل أصابع اليد وأصابع القدم، بسبب المرض.