سوريا:عدد المصابين بكورنا يقترب من 400

دمشق ( د ب أ )

اقترب عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في سوريا من 400 حالة ووفاة حالتين من المصابين.

وقالت وزارة الصحة السورية في بيان لها اليوم الجمعة "تم تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة إلى 394 ".

واضاف البيان " تم تسجيل وفاة حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 16 ".