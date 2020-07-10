سوريا:عدد المصابين بكورنا يقترب من 400
دمشق ( د ب أ )
اقترب عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في سوريا من 400 حالة ووفاة حالتين من المصابين.
وقالت وزارة الصحة السورية في بيان لها اليوم الجمعة "تم تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة إلى 394 ".
واضاف البيان " تم تسجيل وفاة حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 16 ".
الخبر التالى:مقتل شخص في هجوم على نقطة حراسة إسرائيلية بالضفة الغربية
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
79254
عدد المصابين
-
22753
عدد المتعافين
-
3617
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
12128406
عدد المصابين
-
6650675
عدد المتعافين
-
551522
عدد الوفيات
إعلان