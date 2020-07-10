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سوريا:عدد المصابين بكورنا يقترب من 400

01:29 م الجمعة 10 يوليه 2020
سوريا:عدد المصابين بكورنا يقترب من 400

كورونا في سوريا

دمشق ( د ب أ )

اقترب عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في سوريا من 400 حالة ووفاة حالتين من المصابين.

وقالت وزارة الصحة السورية في بيان لها اليوم الجمعة "تم تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة إلى 394 ".

واضاف البيان " تم تسجيل وفاة حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 16 ".

سوريا فيروس كورونا

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