تراجع وتيرة تفشي كورونا لأكثر من ضعفين خلال الأسبوعين الأخيرين بموسكو

موسكو – (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية الروسية أن معدل الارتفاع اليومي في حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة موسكو شهد خلال الأسبوعين الماضيين انخفاضا بأكثر من 50%.

وأشار تقرير لمركز موسكو لعمليات مكافحة كورونا - حسبما أفادت وكالة أنباء (نوفوستي) اليوم الجمعة - إلى تسجيل 637 إصابة جديدة بالوباء في المدينة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن معدل ارتفاع حصيلة المصابين خلال الأسبوعين الأخيرين أقل بـ57% مما سُجل خلال الفترة المماثلة السابقة.

وأضاف أن معدل الإصابات اليومية في العاصمة انخفض بضعفين تقريبا مقارنة مع ما كان عليه قبل شهر وبأكثر من عشرة أضعاف مقارنة مع ما سُجل في ذروة الوباء، موضحا أن 45.2% من المصابين الجدد في سن 18- 45 عاما، و29.5% في سن 46 - 65 عاما، وتتراوح أعمار 11.5% من المصابين بين 66 و79 عاما، بينما 5.5% فوق سن الـ80.

وأوضح التقرير إلى أن 8.3% من المرضى الجدد أطفال، لافتا إلى أن العاصمة موسكو سجلت بشكل عام منذ تفشي الوباء حتى الآن 228 ألف إصابة، منها 4087 حالة وفاة.