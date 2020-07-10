أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

تراجع وتيرة تفشي كورونا لأكثر من ضعفين خلال الأسبوعين الأخيرين بموسكو

12:51 م الجمعة 10 يوليه 2020
تراجع وتيرة تفشي كورونا لأكثر من ضعفين خلال الأسبوعين الأخيرين بموسكو

السلطات الصحية الروسية

موسكو – (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية الروسية أن معدل الارتفاع اليومي في حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة موسكو شهد خلال الأسبوعين الماضيين انخفاضا بأكثر من 50%.

وأشار تقرير لمركز موسكو لعمليات مكافحة كورونا - حسبما أفادت وكالة أنباء (نوفوستي) اليوم الجمعة - إلى تسجيل 637 إصابة جديدة بالوباء في المدينة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن معدل ارتفاع حصيلة المصابين خلال الأسبوعين الأخيرين أقل بـ57% مما سُجل خلال الفترة المماثلة السابقة.

وأضاف أن معدل الإصابات اليومية في العاصمة انخفض بضعفين تقريبا مقارنة مع ما كان عليه قبل شهر وبأكثر من عشرة أضعاف مقارنة مع ما سُجل في ذروة الوباء، موضحا أن 45.2% من المصابين الجدد في سن 18- 45 عاما، و29.5% في سن 46 - 65 عاما، وتتراوح أعمار 11.5% من المصابين بين 66 و79 عاما، بينما 5.5% فوق سن الـ80.

وأوضح التقرير إلى أن 8.3% من المرضى الجدد أطفال، لافتا إلى أن العاصمة موسكو سجلت بشكل عام منذ تفشي الوباء حتى الآن 228 ألف إصابة، منها 4087 حالة وفاة.

هذا المحتوى من

السلطات الصحية الروسية موسكو فيروس كورونا

الخبر التالى:

كورونا يواصل الانتشار ويصيب أكثر من 12 مليون ويقتل قرابة 555 ألفا حول العالم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 79254

    عدد المصابين

  • 22753

    عدد المتعافين

  • 3617

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12128406

    عدد المصابين

  • 6650675

    عدد المتعافين

  • 551522

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"تقدم بطلب فقط".. مصدر بالتموين: الزمالك لم يحصل على شهادة تسجيل علامة "نادي القرن"