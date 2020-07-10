مصرع 10 أشخاص على الأقل وفقدان 30 آخرين إثر انزلاق أرضي بنيبال

كاتماندو- (أ ش أ):

لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم، فيما أدرج 30 آخرون على قائمة المفقودين من جراء انزلاق أرضي ناجم عن الأمطار الموسمية الغزيرة في نيبال.

وقال ضابط الشرطة، سوباش هامال، إن الانهيارات الطينية ضربت ثلاثة مواقع مختلفة حول بلدة بوكارا التي تعد منتجعًا سياحيًا، وتبعد البلدة 200 كيلو متر غرب العاصمة النيبالية (كاتماندو).

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم /الجمعة/ عن المدير الحكومي، ماهيش سوبيدي، قوله: إنه قد تم التمكن حتى الآن من انتشال ثلاثة جثامين، غير أنه لا يزال 30 آخرون مدرجين على قائمة المفقودين.

كما تسبب الانهيار الطيني في قطع الطرق أيضًا، ما صعب جهود الإنقاذ، في حين منع سقوط الأمطار المستمر رحلات المروحيات.

تجدر الإشارة إلى أن الانهيارات الأرضية تعد شائعة في نيبال (الواقعة بمنطقة جبال الهيمالايا) خلال موسم الرياح الموسمية التي بدأت في شهر يونيو وتستمر حتى شهر سبتمبر.