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الدفاع الروسية تعلن بدء المرحلة النهائية من اختبار لقاح مضاد لكورونا

11:57 ص الجمعة 10 يوليه 2020
الدفاع الروسية تعلن بدء المرحلة النهائية من اختبار لقاح مضاد لكورونا

لقاح مضاد لكورونا

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بدء المرحلة النهائية من التجارب السريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة، حسبما نقلت وكالة أنباء (سبوتينك) الروسية، أنها قد شرعت بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث وعلم الأوبئة والأحياء المجهرية " جامالي" في المرحلة الأخيرة من إجراء التجارب السريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا أمس تسجيل 6 آلاف و509 إصابات جديدة بالفيروس، من بينهم 568 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 707 آلاف و301 حالة إصابة .

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغت الإصابات بها 568، تليها مدينة سانت بطرسبورج بعدد 292 حالة، خلال الساعات ال24 الماضية .

وأعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، في وقت سابق، أن العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل كامل لن تكون ممكنة قبل شهر فبراير المقبل، على الرغم من تحسن الوضع الصحي.

وكلف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتوسيع نطاق إجراء الاختبارات للكشف عن حالات الإصابة بمرض "كوفيد -19" في روسيا.

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