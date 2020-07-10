نيوزيلندا تفتح حدودها لضحايا الهجوم على مسجدي كرايتستشيرش
ولنجتون - (د ب أ):
أعلن وزير الهجرة النيوزيلندي إيان ليس جالاوي اليوم الجمعة أن حكومة بلاده ستخفف قيودها على الحدود للسماح لبعض ضحايا هجمات مسجدي كرايستشيرش في عام 2019 بحضور الحكم على المتهم.
يشار إلى أنه في مارس، أقر الرجل الأسترالي بأنه مذنب في 51 تهمة بالقتل، و 40 محاولة قتل، وتهمة ارتكاب هجوم إرهابي.
وسيصدر الحكم ضده في أغسطس.
يذكر أن الحدود النيوزيلندية مغلقة حاليًا للزائرين من الخارج باستثناء أولئك الذين حصلوا على إعفاء خاص، والذين يجب أن يقضوا 14 يومًا في العزل بسبب فيروس كورونا المستجد.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
79254
عدد المصابين
-
22753
عدد المتعافين
-
3617
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
12128406
عدد المصابين
-
6650675
عدد المتعافين
-
551522
عدد الوفيات
إعلان