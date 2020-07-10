أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

نيوزيلندا تفتح حدودها لضحايا الهجوم على مسجدي كرايتستشيرش

08:07 ص الجمعة 10 يوليه 2020
نيوزيلندا تفتح حدودها لضحايا الهجوم على مسجدي كرايتستشيرش

هجوم نيوزيلندا

ولنجتون - (د ب أ):
أعلن وزير الهجرة النيوزيلندي إيان ليس جالاوي اليوم الجمعة أن حكومة بلاده ستخفف قيودها على الحدود للسماح لبعض ضحايا هجمات مسجدي كرايستشيرش في عام 2019 بحضور الحكم على المتهم.

يشار إلى أنه في مارس، أقر الرجل الأسترالي بأنه مذنب في 51 تهمة بالقتل، و 40 محاولة قتل، وتهمة ارتكاب هجوم إرهابي.

وسيصدر الحكم ضده في أغسطس.

يذكر أن الحدود النيوزيلندية مغلقة حاليًا للزائرين من الخارج باستثناء أولئك الذين حصلوا على إعفاء خاص، والذين يجب أن يقضوا 14 يومًا في العزل بسبب فيروس كورونا المستجد.

هجوم نيوزيلندا نيوزيلندا ولنجتون إيان ليس جالاوي

الخبر التالى:

الصين: لا إصابات بعدوى محلية بكورونا وتسجيل 4 حالات وافدة من الخارج

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 79254

    عدد المصابين

  • 22753

    عدد المتعافين

  • 3617

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12128406

    عدد المصابين

  • 6650675

    عدد المتعافين

  • 551522

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا مصر: مؤشرات على كسر الذروة.. وتراجع قياسي للوفيات (تفاعلي)