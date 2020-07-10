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المكسيك تسجل 7280 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة

07:42 ص الجمعة 10 يوليه 2020
المكسيك تسجل 7280 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة

فيروس كورونا في المكسيك

مكسيكو سيتي - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 7280 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة.
وقالت الوزارة، في بيان أوردته قناة "فرانس 24"، "إنّ إجمالي عدد المصابين بفيروس كوروا (كوفيد-19)، في البلاد بلغ 282,283 شخصاً توفّي منهم 33,526 شخصاً، بينهم 730 شخصاً توفّوا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة".
ومن جانبه .. قال خوسيه لويس ألوميا، مدير قسم الأمراض الوبائية في وزارة الصحّة، "إنّ خطر العدوى يبقى مرتفعاً، ويجب تطبيق الإجراءات الصحية للحؤول دون ازدياد عدد الإصابات".

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