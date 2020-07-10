حصيلة مرعبة جديدة لإصابات كورونا في الولايات المتحدة
أعلنت وكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة سجلت مجددًا مستويات قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث بلغت حصيلة يوم أمس الخميس أكثر من 56.3 ألف إصابة جديدة.
وبذلك فإن معدل الإصابات اليومي يبقى فوق 55 ألفًا لليوم الثالث على التوالي.
وسجلت ولايات ألاباما ومونتانا وويسكونسين أعدادًا قياسية، ويزداد عدد الإصابات في 41 ولاية، حسب إحصاءات الأسبوعين الآخرين بالمقارنة مع إحصاءات الأسبوعين اللذين سبقاهما.
وكانت الولايات المتحدة سجلت حصيلة يومية قياسية للمصابين الأربعاء، بلغت 60541 إصابة.
ويبلغ إجمالي عدد المصابين في الولايات المتحدة أكثر من 3.1 مليون حالة، بينما وصلت حصيلة الضحايا إلى أكثر من 133 ألف شخص.
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