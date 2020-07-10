البرازيل تسجل 1220 حالة وفاة جراء فيروس كورونا
برازيليا - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 42619 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البرازيلية في بيان لها أوردته قناة " روسيا اليوم" مساء الخميس، إلى أنه تم تسجيل 1220 حالة وفاة.
ووفقا لبيانات الوزارة، فإن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البرازيل بلغ مليونا و775 ألفا و779 شخصا منذ ظهور الوباء بينما وصل عدد الوفيات إلى 69184 شخصا.
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