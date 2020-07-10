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‏رئيسة بوليفيا تعلن إصابتها بفيروس كورونا

12:56 ص الجمعة 10 يوليه 2020
‏رئيسة بوليفيا تعلن إصابتها بفيروس كورونا

فيروس كورونا

وكالات:
أعلنت ‎رئيسة بوليفيا جانين آنييز، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
وكالات المحكمة الانتخابية العليا في بوليفيا أعلنت إجراء الانتخابات الرئاسية في 6 سبتمبر المقبل، وفيما تعقد الجولة الثانية المحتملة في 18 أكتوبر وذلك وفق منشور للمحكمة السبت.
وتعتزم المحكمة ضمان إجراء الانتخابات مع اتخاذ التدابير المناسبة لحماية الصحة العامة في ظل انتشار وباء كورونا في هذا البلد الذي يشهد أزمة سياسية منذ نهاية عام 2019.
وكانت الرئيسة البوليفية المؤقتة جانين آنييز قد صادقت، على قانون ينصّ على إجراء الانتخابات الرئاسية في 6 سبتمبر، محذّرة في الوقت نفسه من مخاطر الاقتراع في خضمّ وباء كوفيد-19.

فيروس كورونا بوليفيا جانين آنييز

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