أنباء عن انفجارات بمستودعات صواريخ للحرس الثوري جنوب غرب طهران
12:25 ص الجمعة 10 يوليه 2020
وكالات:
أفادت فضائية العربية، نقلا عن وسائل إعلام إيرانية، بورود أنباء عن انفجارات بمستودعات صواريخ للحرس الثوري جنوب غرب طهران.
وكان التلفزيون الإيراني، أعلن سماع دوي انفجار غرب العاصمة الإيرانية طهران، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي.
ولم يعرف بعد سبب الانفجار أو إذا ما تسبب في سقوط ضحايا.
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