في الذكرى الـ٥٨ لاستقلال الجزائر.. الرئيس الجزائري يعفو عن بعض معقتلي الاحتجاجات

وكالات

قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أصدر اليوم الأربعاء، عفوه الأول عن أعضاء من الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالزعيم المخضرم عبد العزيز بوتفليقة العام الماضي.

صيغت تعديلات على الدستور الجزائري، لتعزيز الحريات وإعطاء البرلمان دورا أكبر، ومن المقرر إجراء استفتاء على التعديلات في وقت لاحق هذا العام.

وشمل العفو الذي يصادف الذكرى الثامنة والخمسين لاستقلال الجزائر ستة نشطاء يقضون عقوبات بتهم من بينها تقويض الوحدة الوطنية. ولا يزال العديد من أعضاء الحركة الاحتجاجية المعروفة باسم الحراك رهن الاحتجاز.

واندلعت الاحتجاجات في فبراير 2019، للمطالبة بإصلاحات سياسية ورفض خطة بوتفليقة للسعي إلى ولاية خامسة بعد 20 عاما في السلطة.

وحظرت السلطات الاحتجاجات في منتصف مارس الماضي، ضمن إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.