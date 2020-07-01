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نائب وزير الدفاع السعودي: تقرير الأمم المتحدة يكشف الوجه الظلامي لإيران

11:11 م الأربعاء 01 يوليه 2020
نائب وزير الدفاع السعودي: تقرير الأمم المتحدة يكشف الوجه الظلامي لإيران

الأمير خالد بن سلمان

الرياض - (د ب أ):

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأربعاء، أن تقرير الأمم المتحدة الذي يثبت تورط النظام الإيراني بالهجمات التخريبية على المملكة، يكشف الوجه الحقيقي لهذا النظام برؤيته الظلامية للمنطقة.

وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر تويتر، إن قرار المملكة بطلب تحقيق أممي مستقل جاء لتأكيد ما نعرفه عن النظام الإيراني، وليقوم المجتمع الدولي بدوره لإيقاف ممارساته الخارجة عن القوانين والأعراف الدولية، ومنع توريد الأسلحة له بأي شكل كان.

وكان المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، أكد في وقت سابق الأربعاء، أنه يجب عدم إعطاء إيران فرصة للقيام بسلوكيات أكثر تدميرا.

الأمير خالد بن سلمان الأمم المتحدة وزير الدفاع السعودي الهجمات التخريبية إيران تويتر

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