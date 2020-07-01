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بريطانيا تستدعي السفير الصيني لإبداء "قلقها العميق"

10:42 م الأربعاء 01 يوليه 2020
بريطانيا تستدعي السفير الصيني لإبداء "قلقها العميق"

وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب

لندن - أ ش أ

استدعت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، السفير الصيني لديها لإبداء "قلقها العميق" بشأن قانون الأمن القومي الجديد الخاص بهونج كونج.

وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، أنه تم استدعاء السفير الصيني في لندن، ليو شياو مينج، لعقد لقاء مع وكيل وزارة الخارجية البريطانية الدائم، سايمون ماكدونالد، اليوم، وذلك بعد ساعات من فرض الصين التشريع الجديد في هونج كونج.

وأبدى ماكدونالد مخاوف المملكة المتحدة العميقة حيال القانون الجديد، مؤكداً على أن القانون ينتهك الإعلان الصيني البريطاني المشترك، الذي تم التوقيع عليه عام 1984 ومنح هونج كونج الاستقلال التام لمدة 50 عاماً بعد إعادة لندن الإقليم للصين خلال عام 1997.

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Asha
وزارة الخارجية البريطانية قانون الأمن القومي هونج كونج

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