بومبيو: جنودنا معرضون لتهديدات يومية وأنشطة روسيا بأفغانستان ليست جديدة

واشنطن - أ ش أ

قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن التقارير الاستخباراتية تفيد بوجود تهديدات يومية للجنود الأمريكيين المتمركزين في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن أنشطة روسيا في أفغانستان ليست جديدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بومبيو اليوم، رافضا التعليق على التقارير التي أفادت بأن روسيا عرضت مكافآت لاستهداف وقتل الجنود الأمريكيين في أفغانستان ومشيرا إلى أن أجهزة الاستخبارات في بلاده تتعامل مع هذا الوضع بصورة جيدة.

وتابع بومبيو أن " الروس كانوا يبيعون الأسلحة الصغيرة التي عرضت الأمريكيين للخطر في أفغانستان منذ 10 سنوات، وقد اعترضنا على ذلك وتحدثنا معهم بضرورة التوقف عن ذلك".

وأكد بومبيو - الذي كان مديرا لوكالة المخابرات المركزية وضابطا في الجيش قبل تولي وزارة الخارجية - "لقد اتخذنا هذا التهديد لقواتنا في أفغانستان، واتخذه الرئيس ترامب على محمل الجد إلى أقصى درجة على مدة هذه الإدارة".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) قد ذكرت أن المعلومات الاستخبارية بخصوص ما تردد بشأن "المكافآت الروسية" لم يتم تأكيدها.

وقال جوناثان هوفمان المتحدث باسم الوزارة إنه " لا يوجد لدى وزارة الدفاع حتى الآن أي دليل يدعم صحة المزاعم الواردة في تلك التقارير".

وكان بومبيو، قد حذر كبير مفاوضي جماعة طالبان الملا عبد الغني برادار، خلال مكالمة هاتفية عبر الفيديو، من تعرض المواطنين الأمريكيين في أفغانستان لهجمات تزامنا مع تلك التقارير ، لافتا إلى أن واشنطن تتوقع وفاء طالبان بالتزاماتها الواردة في الاتفاقية المبرمة بينهما في فبراير الماضي، والخاصة بانسحاب القوات العسكرية الأجنبية من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية وتخفيض القتال كما تشمل عدم مهاجمة الأمريكيين.