الجبير يدعو لوقف تسليح إيران ومنع تطوير برامجها العدائية

(وكالات):

دعا وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي لمنع النظام الإيراني من الحصول على التسليح، قائلاً: "على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا يمنع هذا النظام من الحصول على التسليح بأي حال من الأحوال وأن يمنعه من تطوير برامجه العدائية البالستية والنووية".

وقال الجبير، إن تقرير الأمم المتحدة الذي يؤكد تورط إيران في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية يبرز الصورة المظلمة للنظام الإيراني.

وأضاف أن العالم يرى ويلمس السلوك العدواني المتنامي للنظام الإيراني.

واستطرد: "على النظام الإيراني التوقف عن جرائمه ودعمه لأدواته".