نيويورك تؤجل إعادة فتح المطاعم بعد ارتفاع كبير في إصابات كورونا

نيويورك - أ ش أ

أعلن عمدة مدينة نيويورك الأمريكية بيل دي بلاسيو، اليوم الأربعاء، تأجيل خطة إعادة تناول الطعام داخل المطاعم والتي كان من المقرر تطبيقها يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد الارتفاع الكبير لأعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ولايات أخرى طبقت الخطة نفسها مثل تكساس وفلوريدا.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" على موقعها الإلكتروني، أن قرار تأجيل خطة إعادة فتح المطاعم للزبائن يأتي مع تصاعد القلق داخل مجلس المدينة حول عودة ارتفاع عدد الإصابات في نيويورك على إثر ما شهدته أكثر من 30 ولاية خلال هذا الأسبوع من ارتفاع في حالات الإصابة .

وقال دي بلاسيو إن " تناول الطعام داخل المطاعم يُثبت أكثر فأكثر أنه مشكلة.. الأخبار التي نتلقاها من جميع أنحاء البلاد تزداد سوءل"، مؤكدا أن "هذا ليس الوقت للمضي قدما في إعادة فتح المطاعم.. ينبغي على المطاعم التركيز على إتاحة تناول الطعام بالخارج في الهواء المفتوح".

ولفتت الصحيفة إلى أن قرار دي بلاسيو جاء بالتزامن مع قرار مماثل من حاكم ولاية نيوجيرزي فيل مورفي لتعطيل خطة إعادة فتح المطاعم للجمهور يوم الخميس المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن حُكام ولايات نيويورك ونيوجيرزي وكونيتيكت أعلنوا أمس أن المسافرين من 16 ولاية أمريكية أخرى بينها أكبر 3 ولايات هي كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس يقوموا بتطبيق حجر صحي على أنفسهم في المنزل لمدة 14 يوما عند وصولهم نيويورك أو نيوجيرسي أو كونيتيكت؛ حيث شهدت تلك الولايات خاصة فلوريدا وتكساس ارتفاع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بعد أن أعادت فتح المطاعم والحانات أمام الجمهور.