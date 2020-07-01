الجيوش الفرنسية: انسحاب فرنسا من مهمة للناتو بسبب تصرفات تركيا في ليبيا

باريس - أ ش أ

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية، أن فرنسا قررت الانسحاب مؤقتا من عملية للأمن البحري في حلف شمالي الأطلسي (ناتو) بالبحر الأبيض المتوسط بسبب تصرفات تركيا، مؤخرا، في الأزمة الليبية.

وقالت الوزارة في مؤتمر صحفي عبر الهاتف اليوم الأربعاء: "قررنا سحب وحداتنا مؤقتا من عملية سي جارديان" بانتظار تصحيح الوضع.

وكانت السلطات الفرنسية أعلنت في وقت سابق أن تركيا قامت باستهداف إحدى فرقاطاتها، أثناء فحص سفن يشتبه في انتهاكها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، حيث تمنع القرارات الدولية نقل أسلحة إلى ليبيا التي تعيش وضعا مضطربا منذ سنوات، لكن تركيا تقدم دعما علنيا للمليشيات التي تقاتل ضد الجيش الوطني الليبي.