أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

سفير مصر ببيروت يبحث مع الرئيس اللبناني السابق تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية

08:21 م الأربعاء 01 يوليه 2020
سفير مصر ببيروت يبحث مع الرئيس اللبناني السابق تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية

سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي

بيروت - أ ش أ

عقد سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، اليوم الأربعاء، لقاء مع الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، جرى خلاله مناقشة آخر التطورات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية في لبنان، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

وتم خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة تحصين الاستقرار في لبنان ومواجهة أي محاولات لجر الوضع في البلاد إلى فتنة أو فوضى.

هذا المحتوى من

ياسر علوي سفير مصر لدى لبنان بيروت

الخبر التالى:

الجزائر: ارتفاع إصابات كورونا إلى 14 ألفا و272 مصابا و920 حالة وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 68311

    عدد المصابين

  • 18460

    عدد المتعافين

  • 2953

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10523115

    عدد المصابين

  • 5734725

    عدد المتعافين

  • 511245

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:حدث في 8 ساعات| تحذير الأرصاد.. وإحالة 16 ألف مخالف للنيابة العسكرية