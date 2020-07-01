سفير مصر ببيروت يبحث مع الرئيس اللبناني السابق تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية
بيروت - أ ش أ
عقد سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، اليوم الأربعاء، لقاء مع الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، جرى خلاله مناقشة آخر التطورات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية في لبنان، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة.
وتم خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة تحصين الاستقرار في لبنان ومواجهة أي محاولات لجر الوضع في البلاد إلى فتنة أو فوضى.
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