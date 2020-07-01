السعودية: نتوقع تمديد قرار حظر الأسلحة على إيران

وكالات

طالب مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بعدم إعطاء إيران فرصة للقيام بسلوكيات أكثر تدميرا، مشيرا إلى أن المملكة تتوقع تمديد قرار حظر الأسلحة على إيران، بعد الجلسة التي عقدت أمس لبحث تمديد القرار.

وقال عبدالله المعلمي مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي نقلته قناة "العربية" السعودية اليوم، إن المملكة تتوقعة من مجلس الأمن تمديد قرار حظر الأسلحة على إيران".

وأضاف "واجهنا الكثير من التهديدات والاستفزازات الإيرانية".

ورحبت وزارة الخارجية السعودية، أمس بالتقرير الذي قدمه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمام مجلس الأمن بشأن إيران، والذي أكد ضلوع النظام الإيراني المباشر ومسؤوليته عن الهجمات التخريبية التي استهدفت المنشآت النفطية في بقيق وخريص (شرقي السعودية) وكذلك استهداف مطار أبها الدولي جنوب المملكة العام المنصرم، بصواريخ "كروز" وطائرات مسيرة بدون طيار، وخلص التقرير إلى أنها إيرانية المصدر.

وأكدت الخارجية السعودية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، ثقة حكومة المملكة بهيئة الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسة ومنها مجلس الأمن الدولي في قيامه بواجباته لصون الأمن والسلم الدوليين، ووقف كافة الخروقات الممنهجة للقوانين والأعراف الدولية التي عكف عليها النظام الإيراني واستخدامه لأدواته الإرهابية منذ عام 1979.