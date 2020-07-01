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فرنسا: اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول تركيا ويمكن فرض عقوبات

06:28 م الأربعاء 01 يوليه 2020
فرنسا: اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول تركيا ويمكن فرض عقوبات

وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان

وكالات

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الأربعاء، عن اجتماع لوزراء إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 13 يوليو الجاري، لبحث موضوع تركيا مشيرا إلى إمكانية بحث فرض عقوبات جديدة على أنقرة، حسبما ذكرت رويترز.

وأضاف لو دريان أمام جلسة في البرلمان "بناء على طلبنا سيُعقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 13 يوليو لبحث مسألة تركيا على وجه التحديد... فرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على تركيا لقيامها بالتنقيب في المنطقة الاقتصادية لقبرص. ربما يجري النظر في فرض عقوبات أخرى".

وهاجمت تركيا، أمس الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي، ملوحة مرة جديدة بملف المهاجرين واللاجئين السوريين.

وانتقد وزير الخارجية مولود تشاويش أوغلو الاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي من العاصمة التركية أنقرة، بالتزامن مع انطلاق مؤتمر بروكسيل الرابع لدعم مستقبل سوريا ودول المنطقة، والذي جمع ٧.٧ مليار دولار لدعم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب والوباء في سوريا، معتبرًا أنه لم يف بتعهداته بشأن اللاجئين السوريين، وإعادة توطينهم.

وتصاعد الخلاف بين تركيا والاتحاد الأوروبي، خلال الفترة الأخيرة بسبب تدخل الأولى في ليبيا وإرسالها للمرتزقة للقتال في صفوف قوات الوفاق ضد الجيش الليبي، فضلا عن الدعم العسكري بالعتاد وعسكريين أتراك للوفاق، الأمر الذي يقوض السلام والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

واستمرت تركيا في التلويح بورقة المهاجرين واللاجئين خلال الفترات الماضية، واتهم الاتحاد الأوروبي أنقرة بابتزازه من خلال اللاجئين لتحقيق أغراض سياسية.

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الاتحاد الأوروبي تركيا المهاجرين اللاجئين السوريين

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