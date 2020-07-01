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الجيش السوداني ينفي ما أثير عن "مشروع عنصري لتفكيك الدولة"

05:48 م الأربعاء 01 يوليه 2020
الجيش السوداني ينفي ما أثير عن "مشروع عنصري لتفكيك الدولة"

الطاهر أبو هاجة

الخرطوم - أ ش أ

نفى العميد الدكتور الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ما أثير عن "مشروع عنصري لتفكيك السودان".

وقال العميد الطاهر أبو هاجة، في تصريح صحفي نقلته الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن المعلومات المنسوبة للدكتور محمد علي الجزولي رئيس حزب "دولة القانون والتنمية"، لا أساس لها من الصحة.

وأضاف أن ما ورد معلومات كاذبة "تتحدث عن مشروع عنصري لتفكيك السودان ورائه جهات علمانية متطرفة وحركات مسلحة وأحزاب سياسية بدعم إقليمي لاجتياح الخرطوم وضرب القيادة العامة للقوات المسلحة واعتقال ضباط وأفراد في لجان المقاومة"، موضحا أن هذا الأمر "القصد منه خلق البلبلة وزرع الفتن".

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الطاهر أبو هاجة الجيش السوداني مشروع عنصري لتفكيك الدولة عبد الفتاح البرهان الخرطوم

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