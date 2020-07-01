أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

السودان: "الحركة الشعبية جناح الحلو" تعلن تمديد وقف الأعمال العدائية

05:21 م الأربعاء 01 يوليه 2020
السودان: "الحركة الشعبية جناح الحلو" تعلن تمديد وقف الأعمال العدائية

عبد العزيز آدم الحلو

الخرطوم - أ ش أ

أعلن عبد العزيز آدم الحلو "رئيس الحركة الشعبية - شمال"، تمديد وقف الأعمال العدائية من جانب واحد لمدة سبعة أشهر في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة، وذلك كبادرة حسن نية تجاه الحل السلمي للنزاع في السودان، ومن أجل إتاحة الفرصة لنجاح محادثات السلام الجارية.

وقال الحلو، في بيان اليوم الأربعاء، إن تمديد وقف الأعمال العدائية سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم، وحتى 31 يناير 2021.

وطلب من جميع وحدات الجيش الشعبي لتحرير السودان مراعاة هذا الإعلان واحترامه.

هذا المحتوى من

عبد العزيز آدم الحلو السودان وقف الأعمال العدائية

الخبر التالى:

الصين تقلل من حجم مخاطر فيروس إنفلونزا الخنازير الجديد وتؤكد تعزيز عمليات الرصد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 68311

    عدد المصابين

  • 18460

    عدد المتعافين

  • 2953

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10523115

    عدد المصابين

  • 5734725

    عدد المتعافين

  • 511245

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن إعادة إصابة المتعافين من كورونا مرة ثانية