العراق: تسجيل 2415 إصابة جديدة بفيروس كورونا
بغداد –(أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الأربعاء تسجيل 2415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتماثل 1507 حالات للشفاء في العراق.
وذكرت الصحة العراقية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن إجمالي حالات الإصابات المسجلة في البلاد بلغ 51524 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 26267 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 2050 حالة.
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