العراق: تسجيل 2415 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بغداد –(أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الأربعاء تسجيل 2415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتماثل 1507 حالات للشفاء في العراق.

وذكرت الصحة العراقية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن إجمالي حالات الإصابات المسجلة في البلاد بلغ 51524 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 26267 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 2050 حالة.