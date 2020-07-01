ارتفاع عدد المصابين بكورونا في باكستان إلى 213469 حالة

إسلام آباد- (أ ش أ):

ارتفعت أعداد المصابين بفيروس (كورونا) في باكستان إلى 213 ألفا و469 حالة بتسجيل 4 آلاف و133 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما أفاد به مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا في باكستان.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن بيان أصدره المركز اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 4 آلاف و395 حالة وفاة بسبب الوباء في البلاد.

وأشار المركز إلى أنه تم تسجيل 12 ألفا و912 إصابة في العاصمة إسلام آباد، و84 ألفا و640 حالة في إقليم السند، و76 ألفا و262 حالة في إقليم البنجاب، و26 ألفا و598 حالة في إقليم خيبربختونخوا، و10 آلاف و476 حالة في إقليم بلوشستان، في حين تم تسجيل 1489 حالة في منطقة جلجت بلتستان، و1093 حالة في منطقة آزاد جامو وكشمير.

ولفت المركز إلى أن إجمالي حالات التعافي بلغ 100 ألف و802 شخص في جميع أنحاء باكستان.