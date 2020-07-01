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كوريا الجنوبية تبدأ طرح عقار "ريمديسيفير" لعلاج مرضى كوفيد 19

03:52 م الأربعاء 01 يوليه 2020
كوريا الجنوبية تبدأ طرح عقار "ريمديسيفير" لعلاج مرضى كوفيد 19

عقار ريمديسيفير

سول- (د ب أ):

بدأت كوريا الجنوبية في طرح عقار "ريمديسيفير" التجريبي المضاد للفيروسات لعلاج المرضى المصابين بمرض كوفيد-19 في البلاد، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، الأربعاء.

وقالت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن طرح العقار بدأ اليوم الأربعاء، استنادا إلى اتفاق مع الفرع الكوري لشركة "جيلياد ساينسز" للأدوية.

وسيكون للمرضى الذين تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي ويحتاجون إلى علاج بالأكسجين الأولوية في الحصول على العقار.

وكانت السلطات الصحية الكورية الجنوبية قد وافقت الشهر الماضي على استخدامه كعلاج طارئ لمرضى كوفيد-19. ولم يتم الكشف عن الكمية المحددة للواردات ولا سعر الدواء.

وتردد أن عقار "ريمديسيفير"، الذي صنعته في بادئ الأمر شركة الأدوية الأمريكية العملاقة للقضاء على فيروس إيبولا، يوقف انتشار مرض كوفيد-19 في جسم المصاب.

عقار ريمديسيفير كوريا الجنوبية سول

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