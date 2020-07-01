أحكام بالسجن على مسؤولين سابقين في الجزائر

الجزائر- (بي بي سي):

قضت محكمة جزائرية بحبس رجل الأعمال، علي حداد، ثمانية عشر عاما ومصادرة أملاكه، وعلى رئيسي الحكومة السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، اثني عشر عاما، في قضايا فساد.

وكان حداد، المقرب من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق، يرأس منتدى رؤساء المؤسسات، أكبر تكتل لرجال الأعمال في البلاد.

وقضت المحكمة بحبس وزراء سابقين آخرين لفترات تتراوح بين عامين وعشرين عاما. ولا يزال الماراثون القضائي الخاص بقضايا تتعلق برموز نظام بوتفليقة مستمرّا.