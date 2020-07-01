ارتفاع حصيلة مُصابي كورونا في أمريكا بنسبة 1.8% خلال 24 ساعة

واشنطن- (د ب أ):

ارتفعت الحصيلة الإجمالية للمصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 1.8% اليوم الأربعاء، مقارنة بيوم أمس الثلاثاء، لتصل إلى 2.64 مليون شخص حتى الساعة 0341 صباحا بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأفادت البيانات بأن نسبة زيادة حصيلة المصابين زادت على المتوسط الذي تم تسجيله على مستوى البلاد خلال الأسبوع الماضي، وهو 1.7%.

وسجلت ولاية نيويورك أعلى عدد لإجمالي الإصابات المؤكدة، وهو 393 ألفا و454 إصابة، بزيادة طفيفة مقارنة بالأمس.

وشهدت ولاية ايداهو زيادة في الإصابات بنسبة 3ر6% مقارنة بالأمس، ليرتفع الإجمالي إلى 6117 حالة.

كما سجلت نيويورك أكبر عدد من الوفيات في 24 ساعة، وهو 629 حالة.